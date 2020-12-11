ثقافة وفنون

لجنة مشاهدة عروض المهرجان القومي للمسرح تنتهي من أعمالها

يترأس لجنة مشاهدة المهرجان القومي للمسرح المصري الناقد المسرحي محمد الروبي ، وتنطلق فاعليات الدورة الـ13في 20 ديسمبر الحالي
سلوى عثمان 8:21 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 8:21 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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انتهت لجنة مشاهدة العروض واختيارها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة من أعمالها، واختارت 7 عروض مسرحية من 40 عرضًا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية الخاصة بالعروض المستقلة والهواة والشركات والبنوك.

أما الجامعات فتقدم منها 10 عروض من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة والمنوفية وبورسعيد، واختارت اللجنة عرضًا واحدًا فقط ليكون مجموع العروض المسرحية 8 عروض.

لجنة مشاهدة القومي للمسرح تكونت من الروبي رئيسًا

لجنة مشاهدة العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري واختيارها تكونت من كل من الناقد الكبير محمد الروبي رئيسًا.

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وبعضوية كل من الفنان مفيد عاشور والمخرجة عبير على، والناقد باسم صادق، والمخرج محمد الصغير، ومقرر اللجنة أًمي على ماهر .

الجدير بالذكر، أن الجامعات المصرية تشارك بـ 5 عروض مسرحية في الدورة الـ 13 من المهرجان القومي للمسرح سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء القادم.

فقد اختارت لجنة المشاهدة عرض من العروض التي تقدمت إليها ولكن هناك جهات إنتاجية أخرى رشحت عروض جامعية ستشارك وتنافس على جوائز الدورة الجديدة ليصل عدد العروض المسرحية التي تمثل الجامعات المصرية لـ5 عروض مسرحية، ومنها مثلًا عرض ترشيح لوزارة الشباب وثلاثة عروض أخرى من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي.

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يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الحالي وحتى 4 يناير 2021.

وتحمل الدورة الـ 13 اسم “دورة الآباء” وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصري، التي تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصري، والذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويري في الثقافة المصرية.

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كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد، ونجيب الريحاني، وعلى الكسار، ويوسف وهبي، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي ، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدي ، وروزاليوسف.

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بقلم سلوى عثمان

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