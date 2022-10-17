لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء تبحث أزمة مزارع الدواجن.. اليوم

أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن عقد لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء اجتماعًا اليوم بحضور ممثلى جميع قطاعات السلع الغذائية لبحث توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومناقشة أزمة صناعة الدواجن.

وقال السيد فى تصريحات لـ “المال”، إن الاجتماع سيبحث شحية الأعلاف فى السوق رغم استيراد كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، وسيتم بحث الأمر عن طريق مراجعة بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد أن صناعة الدواجن دخلت فى أزمة قد تهدد القطاع إذا لم تتدخل الحكومة لحل الأمر، مشيرًا إلى أن مصانع الأعلاف توقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع طن الصويا إلى 27 ألف جنيه، وقفزت الذرة الصفراء إلى 11.5 ألف جنيه.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن أصحاب المزارع لجأت إلى بيع الفراخ قبل انتهاء دورة التسمين الخاصة بها بوزن يتراوح بين كيلو وكيلو ونصف جرام بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وقلتها فى السوق.

وذكر السيد، أن سعر طن العلف قفز إلى 17 ألف جنيه ما تسبب فى أزمة كبيرة للمربين دفعت تجار “الكتاكيت” إلى إعدامها بسبب عدم توافره.