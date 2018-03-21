لجنة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بالجيزة

بدور إبراهيمطالب اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، باليقظة التامة من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية، بشأن أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، واستغلال البعض انشغال الدولة بالانتخابات الرئاسية ظنًا منهم بمرور المخالفة وعدم إزالتها.وقرر ا

بدور إبراهيم



طالب اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، باليقظة التامة من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية، بشأن أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، واستغلال البعض انشغال الدولة بالانتخابات الرئاسية ظنًا منهم بمرور المخالفة وعدم إزالتها.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، برئاسة نائب رئيس المركز أو المدينة أو الحى والإدارات الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية ومسئولي حماية الأراضي، والوحدة المحلية القروية، وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال فترة الانتخابات الرئاسية ورصد أي مخالفة لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد الدالى أنه لن يسمح بالتهاون في إزالة أي مخالفة في المهد قبل أن تستفحل ويصعب إزالتها، والتنسيق بين كافة الجهات لمنع توصيل المرافق لأي عقار مخالف.