لجنة لمكافحة التزوير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

علي راشد تعمل لجان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، على مكافحة تزوير الكتاب بشكل جديد هذا العام، وعلمت "بوابة المال" من مصادر خاصة أن المعرض هذا العام سيشكل لجنة خاصة للكشف عن الكتب المزيفة بمعرض الكتاب، خاصة بسور الأزبكية الذي دائما ما يكون به هذه النوعية من الكتب، لمكافة ال



علي راشد

تعمل لجان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، على مكافحة تزوير الكتاب بشكل جديد هذا العام، وعلمت “بوابة المال” من مصادر خاصة أن المعرض هذا العام سيشكل لجنة خاصة للكشف عن الكتب المزيفة بمعرض الكتاب، خاصة بسور الأزبكية الذي دائما ما يكون به هذه النوعية من الكتب، لمكافة التزوير.

وقالت المصادر إن هذه اللجنة ستكون موجودة بالسور بشكل مستمر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الناشرين بالأجنحة في سور الأزبكية وهو ما سيكون عاملا مساعدا آخر لكشف التزوير.

يذكر أن تزوير الكتاب زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة خارج معرض الكتاب وداخله وهناك العديد من المحاولات لاتحاد الناشرين لمكافحته لما يسببه من خسائر للناشرين.

