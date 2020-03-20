لجنة للأزمات وغرفة عمليات.. أهم قرارات محافظ بورسعيد فى مواجهة «كورونا»

قررت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إيقاف استخراج الشهادات الصحية لمتداولى الأغذية بمكتب صحة بورسعيد اول نظرا لضيق المكان وعدم استيعاب الأعداد الكبيرة التى تقوم باستخراج الشهادات الصحية بوميا ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة خمس عشر يوما على أن…

قررت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إيقاف استخراج الشهادات الصحية لمتداولى الأغذية بمكتب صحة بورسعيد اول نظرا لضيق المكان وعدم استيعاب الأعداد الكبيرة التى تقوم باستخراج الشهادات الصحية بوميا ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة خمس عشر يوما على أن يتم تحديد الموقف لإعادة استخراج الشهادات الصحية من عدمه طبقا للوضع الوبائى.

وترأس اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، المجلس الإقليمى للصحة ، وذلك لمناقشة أخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد و ما تم انجازه من الخطة الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا ومناقشة الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها فى ضوء الظروف المحيطة الحالية ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد ، ودكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد ، وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد ، ونقيب الأطباء ببورسعيد ، ومديرية الطب الوقائى و مديرة المجلس القومى للمرأة بورسعيد ، وهيئة الرعاية الصحية ، والشئون الصحية ، وهيئة الإسعاف ، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعى .

و ناقش محافظ بورسعيد آخر التطورات الخاصة باكتشاف حالة إيجابية لشخص هندى بمصنع سينمار ،وأكد المحافظ أنه تم التعامل مع الموقف من حيث التطهير والتعقيم للمصنع والأماكن المحيطة به والتى كانت يتردد عليها المصاب ، وكذلك توفير كافة متطلبات المعيشة والإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بالعاملين المتواجدين بالمصنع والذين يخضعون للحجر الصحى لحين التأكد من سىلامتهم جميعا .

وقرر اللواء عادل الغضبان ، تشكيل لجنة إدارة الأزمات و هى لجنة طبية تبدأ عملها فورا تتكون من دكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائى أمين سر اللجنهونقيب الأطباء وهيئة الاسعاف والمجلس القومى للمرأة والتضامن الإجتماعى والتأمين الصحى الشامل و مجموعة أطباء من الشباب تحت إشراف مدير مديرية الصحة ببورسعيد و نائب المحافظ وذلك لإدارة الأزمة ومتابعة كل ما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا المستجد و متابعة أعمال التطهير التى تتم بنطاق المحافظة وحركة الاسعاف ومتابعة مجهودات المجتمع المدنى فى هذا الشأن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإدارة العمل واحتواء الموقف مؤكدا أنه سيقوم بمتابعه بنفسه لأعمال هذه اللجنة .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة خلال الاجتماع على القيام بحملات التعقيم والتطهير بأعلى درجة من الدقة فى مختلف المنشآت والمؤسسات بنطاق المحافظة ، وتكثيف عمل فريق التعقيم والتطهير بالمحافظة مشيرا إلى توفير كافة الدعم من المحافظة لتوفير كل ما يحقق سىلامة وصحة المواطن .

كما اكد على أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر التطورات فى هذا الأمر لافتا إلى وجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما اخر التطورات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وناشد المواطنين بعدم التردد على الوحدات الصحية والمستشفيات إلا فى الحالات الحرجة والطوارىء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

الكشف الطبي على المترددين على المستشفيات والمراكز ااصحيه لجنة لادارة الازمات

كما أكد المحافظ انه من ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية إجراء الكشف الطبى للمترددين على المستشفيات للتأكد من سلامة المواطنين من هذا الفيروس المستجد ، وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية والوعى بخطورة المرحلة الراهنة ، والتعاون مع الجهات التنفيذية للتغلب على تداعيات الفيروس المستجد ، كما أكد على ضرورة التزام المواطنين وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة ، وذلك حفاظا على الصحة العامة خلال هذه المرحلة الصعبة .



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