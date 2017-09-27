لجنة لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالجيزة

تفعيلا لقرار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعميم تلك اللجان بكافة الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظاتدعاء حسنى أعلن مجلس إدارة غرفة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، عن البدء فى إجراءات تشكيل لجنة لسيدات الأعمال بالغرفة، والذي يأتي

تفعيلا لقرار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعميم تلك اللجان بكافة الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات



دعاء حسنى

أعلن مجلس إدارة غرفة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، عن البدء فى إجراءات تشكيل لجنة لسيدات الأعمال بالغرفة، والذي يأتي تفعيلا لدور المرأة المصرية فى مجتمع الأعمال

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وقال عادل ناصر، فى البيان الصحفى الصادر عن الغرفة اليوم، إن اللجنة المزمع تشكيلها لسيدات الأعمال داخل الغرفة، تأتي تفعيلا لقرار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعميم تلك اللجان بكافة الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات، مشيدا بالدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الأسكندرية فى تشكيل تلك اللجان

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وأكد “ناصر”، أن تفعيل دور المرأة المصرية فى منظمات الأعمال أمر فى غاية الأهمية لماتمثله المرأة من ركيزة أساسية داخل المجتمع المصري

وأشار إلى أن هناك الكثير من المنشأت فى مصر تخدم الاقتصاد المصري وتقودها وتديرها المرأة، وأن تفعيل دور المرأة داخل منظمات الأعمال وعلى رأسها الغرف التجارية يسهم فى زيادة ضخ المرأة المصرية لرؤوس أموال فى مشروعات جديدة توفر المزيد من فرص العمل بمايحقق مناخا أكثر إستقرارا للاقتصاد المصري

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وكشف “رئيس الغرفة، أنه سيتم فى غضون أيام قليلة الإعلان تشكيل اللجنة التي يتضم صفوة سيدات الأعمال من منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن قرارات وتوصيات تلك اللجان ستؤخذ على محمل الجدية فى قرارات مجلس إدارة الغرفة

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وقالت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الأسكندرية، إن المجلس يعكف على تعميم تشكيل لجان سيدات الأعمال فى كافة الغرف التجارية بالمحافظات، مشيرة إلى إنتهاء المجلس من تشكيل اللجنة فى ٦ غرف تجارية، موضحة أن اللجان ستعمل بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال الذي تم تشكيله بغرفة الأسكندرية، من خلال توحيد الرؤى بمايخدم صالح الشارع التجاري ومنظومة الاقتصاد المصري بوجه عام