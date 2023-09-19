لجنة لدراسة طلبات المستثمرين المتقدمين لمجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تشكيل لجنة تضم ممثلي المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتلقي طلبات المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المحافظة ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، لإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 مترا مربعا ومضاعفاتها على أن يتم التقديم ابتداء من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوما حتى 2 أكتوبر 2023.

وطرحت محافظة بورسعيد 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) وذلك بمساحات مختلفة ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لصغار المستثمرين

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى استطلاع رغبة للحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

كان محافظ بورسعيد قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي، وبدء الأعمال الإنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، لافتا إلى أن سيتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

.

ومن جانبه تفقد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية ٣ يوليو بجنوب بورسعيد ، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها ٱرض بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها المهندس عماد البرشه مدير مديرية الاسكان، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وإدارة المشروعات، والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ الأعمال الإنشائية واستشاري المشروع .

وأشار نائب المحافظ إلى أن مجمع الصناعات المغذية ٣ يوليو بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالي ٧٢ مصنعا بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) للمستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع ، و احتياجات المستثمرين.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.. فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات العمل، بناءا على توجيهات محافظ بورسعيد لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

كما تستعد المحافظه حاليا لإقامة معرض “صنع في بورسعيد” فى دورته الثانيه للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة ووضعها على خريطة التجارة العالمية وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد ومن المخطط أن يقام المعرض سنويًا وبشكل منتظم بعد نجاح النسخه الأولى منه العام الماضي.