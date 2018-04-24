لجنة لحصر وإزالة التعديات على مساحة ١٩ ألف فدان ببورسعيد

أمانى العزازيأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهات بازالة كافة التعديات والمخالفات علي مساحة 19 ألف فدان مع القيام بأعمال الحصر علي الطبيعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع اللجنة المشكلة لحصر المقيمين علي مساحة 19 ألف فدان وذلك بحضور مسؤولي هيئة التعمير والري وال

أمانى العزازي

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهات بازالة كافة التعديات والمخالفات علي مساحة 19 ألف فدان مع القيام بأعمال الحصر علي الطبيعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع اللجنة المشكلة لحصر المقيمين علي مساحة 19 ألف فدان وذلك بحضور مسؤولي هيئة التعمير والري والمساحة والأملاك ومسئول منطقة شرق بورسعيد.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المشكلة، إلى أننا جميعا نعمل من أجل التحول من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي.

وأوضح أنه سيجرى العمل على ثلاثة محور ، الأول هو محور تجفيف الأراضي طبقا للخطة الموضوعة، والثاني إزالة كافة التعديات والمزارع السمكية المخالفةـ والثالث من خلال الحصر الواقعي للتعرف على الموقف الحقيقي لـ19 ألف فدان،

وشدد على أنه لن يتم السماح مطلقا بالاستزراع السمكي بالمنطقة، خاصة وأنه جرى منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز دورة واحدة خاصة وأنه جرى توفير مقنن مائي لذلك الغرض.

وأشار بانة سيتم وضع خطة زمنية لإزالة كافة التعديات بأنواعها خاصة بأنها ليس لها سند قانوني

وأوضح أن إجمالي مساحة الأراضي بمنطقة سهل الطينة تبلغ 42946 فدان، وسيجرى وضع جدول زمني لتحويل الأراضي إلى زراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولي للأرز.

