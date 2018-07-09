لجنة لحصر مصانع الصرف المخالف ببورسعيد

أماني العزازي: قرراللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تشكيل لجنة من البيئة والتنمية الصناعية والمنطقة الصناعية والصحة لحصر جميع المصانع التي تقوم بالصرف المعالج وكذلك المخالفة.كما وجه المحافظ الأجهزة المختصة بعمل الدراسات اللازمة لإقامة الأعمال الميكانيكية في قناة الاتصال لتقليب التربة بما ي

أماني العزازي:

قرراللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تشكيل لجنة من البيئة والتنمية الصناعية والمنطقة الصناعية والصحة لحصر جميع المصانع التي تقوم بالصرف المعالج وكذلك المخالفة.

كما وجه المحافظ الأجهزة المختصة بعمل الدراسات اللازمة لإقامة الأعمال الميكانيكية في قناة الاتصال لتقليب التربة بما يساعد علي تحسين نوعية المياه.

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تكثيف الحملات التفتيشية والبيئية علي المصانع للتاكد من عمل محطات معالجة الصرف الصحي بكامل قوتها وفقا للاشتراطات والمعايير البييئة وعمل تقرير دوري عن المصانع التي تقوم بالصرف المعالج مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية علي المصانع المخالفة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع اجهزة شئون البيئة والصرف الصحي والهيئة القومية لمياة الشرب بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد

وأكد المحافظ أن نجاح التشغيل التجريبي لمحطة c9 للمعالجة والتي تستقبل تصريفات محطة رافع s10 سوف يمكن من استغلال كميات المياة المعالجة الاستغلال الامثل بعد مطابقتها للمعايير والمواصفات وذلك بعد التنسيق مع وزارت البيئة والصحة والري.