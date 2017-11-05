لجنة لحصر الورش الحرفية بالإسماعيلية تمهيدا لنقلها

نادية صابرشكلت محافظة الإسماعيلية لجنة للحصر النهائى لجميع الورش الحرفية المقلقة للراحة بمختلف أحياء المدينة، وذلك استعدادا لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل تلك الورش إلى مجمع الورش الحرفية الجديد الذى يجرى إنشاؤه بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة المستقبل والذى يضم 409 ورش متنوعة المساح



نادية صابر

شكلت محافظة الإسماعيلية لجنة للحصر النهائى لجميع الورش الحرفية المقلقة للراحة بمختلف أحياء المدينة، وذلك استعدادا لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل تلك الورش إلى مجمع الورش الحرفية الجديد الذى يجرى إنشاؤه بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة المستقبل والذى يضم 409 ورش متنوعة المساحات ومزود بكل الخدمات والمرافق.

يضم المجمع منطقة خدمات ومسجد ووحدة إطفاء وحماية مدنية وتصل تكلفته إلى نحو 115 مليون جنيه.

وبلغت أعداد الورش الحرفية بالأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية إلى 333 ورشة، منها 264 بحى ثانٍ و44 بحى ثالث و25 بحى أول.

وطالبت المحافظة أصحاب جميع الورش المرخصة سرعة التقدم للحى التابع له لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

