بورصة وشركات

لجنة لجمع بيانات «الوطنية للبترول» و«صافى» لتسهيل فحصها من الكيانات المهتمة

الصندوق السيادى ينتهى من تكوين قاعدة المعلومات خلال أسابيع
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8:45 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 8:45 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

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كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية على تشكيل لجنة من عدة مستشارين قانونيين وفنيين ومحاسبين لتكوين قاعدة معلومات وافية عن الشركات تحت الترويج مثل «الوطنية للبترول» و«صافى».

كان الصندوق السيادى وقع اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها شركتا الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) والوطنية للبترول.

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 وأوضح  «سليمان» أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل  فى تجميع كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمرون، وتسهيل حصولهم عليها بغرض تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثمارى،  خاصة أن تداعيات فيروس كورونا حالت دون إمكانية قيام بعض الكيانات بعمليات الفحص والدراسة المطلوبة.

 وأكد أنه بمجرد الانتهاء من تكوين قاعدة المعلومات سيتم تحديد تاريخ تقديم العروض الفعلية من جانب المستثمرين، علما بأنه متوقع تجهيز كل البيانات المطلوبة خلال أسابيع.

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وقال إنه يوجد اهتمام بالاستثمار فى شركة «وطنية» من أطراف عدة، وبعد الانتهاء من تلك العملية ودخول شريك جديد  قد تطرح فى البورصة المصرية  ولكن بعد وضع الخطط المستقبلية والتوسعية بالتفصيل.

 وأشار إلى أن كل المستثمرين الجديين فى ملف شركة وطنية قاموا بتوقيع اتفاقيات سرية، وحصلوا على مذكرة معلومات.

وأوضح أنه يوجد اهتمام بشراء شركة «صافى» أيضا ، ومن ضمن المهتمين كيانات محلية ، متابعا: صافي  تعتبر علامة محلية  لها خصوصية مرتبطة بالسوق المصرية ، ومن ثم  نتطلع لتحويلها لشركة عملاقة وقصة نجاح لعلامة تجارية مصرية.

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 وقال إن الصندوق يجهز حاليا لترويج 3 شركات أخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة. رئيس الهيئة فى تصريحات

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