اقتصاد وأسواق

لجنة «كورونا» : توريد 40 مليون جرعة من لقاحيْ «سبوتنيك» و«جونسون آند جونسون» حتى آخر 2021

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين
صفية حمدي 5:35 م, الأربعاء, 19 مايو 21 5:35 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، إنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” مع الشركة المورِّدة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام. وأكد أيضًا أنه تم الاتفاق مع شركة “جونسون آند جونسون” على توريد 20 مليون جرعة.

جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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وتقرَّر في الاجتماع الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرَّر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.

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ووجّه بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتم تأكيد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع تأكيد السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي ” أون لاين” عن بُعد بداية من شهر يونيو.

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بقلم صفية حمدي

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