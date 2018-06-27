لجنة قيد البورصة توافق على زيادة رأسمال المجموعة المالية هيرميس

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار جنيه تقريبًا.وقالت اللجنة إن الحق فى التوزيع المجاني لمشتري السهم سينتهي انتقاله حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء 11 يوليو

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم زيادة رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت اللجنة إن الحق فى التوزيع المجاني لمشتري السهم سينتهي انتقاله حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء 11 يوليو المقبل، بواقع 0.25000000081 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 12 يوليو المقبل.

ووافقت عمومية الشركة فى 6 مايو الماضى على تحويل 768.6 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني إلى حساب زيادة رأس المال موزعة على 153.7 مليون سهم مجانى، مما يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات جنيه إلى 3.87 مليار جنيه تقريبًا.

وسجلت هيرمس صافى ربح قدره 1.25 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح 1.49 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 3.07 مليار جنيه، موزعًا على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.