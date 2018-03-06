لجنة قيد البورصة تقر زيادة رأسمال مصر جنوب أفريقيا للاتصالات

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليونًا.كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 6.3 مليون جنيه إلى 12.7 مليون جنيه، بزيادة قدر

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليونًا.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 6.3 مليون جنيه إلى 12.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6.3 مليون جنيه.

وتُوزع الزيادة على 31.9 مليون سهم، قيمة السهم 20 قرشًا مصريًّا عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين؛ إعمالًا لحقوق الأولوية.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأربعاء الموافق 7 مارس.

فى سياق متصل قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه؛ لمخالفتها أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.