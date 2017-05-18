لجنة قيد البورصة تفرض غرامات على ست شركات

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض غرامات مالية على عدد من الشركات المدرجة، ولذلك لانتهاء المدة الممنوحة لتسوية مخالفالتها لقواعد القيد والشطب.وفرضت اللجنة التزاما ماليا قدره 25 ألف جنيه على شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية يتم تسديده خلال 15 يوما. كما فرضت الشركة غرام

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض غرامات مالية على عدد من الشركات المدرجة، ولذلك لانتهاء المدة الممنوحة لتسوية مخالفالتها لقواعد القيد والشطب.

وفرضت اللجنة التزاما ماليا قدره 25 ألف جنيه على شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية يتم تسديده خلال 15 يوما.

كما فرضت الشركة غرامة مماثلة على شركات أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وجنوب الوادى للأسمنت، والعقارية للبنوك.

وفرضت اللجنة غرامات أخرى أقل بقيمة 10000 جنيه على شركات بنك التعمير والإسكان، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

ومن المقرر أن يعاد عرض موقف الشركات المذكورة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للسداد لتقرير ما يلزم حيال ذلك.