لجنة قيد الأوراق المالية تضيف أنشطة مكملة للنساجون الشرقيون

رجب عزالدين وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تعديل غرض شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وإضافة بعض الأنشطة المكملة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة. كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المحل القانوني للشركة في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشر

رجب عزالدين



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تعديل غرض شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وإضافة بعض الأنشطة المكملة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المحل القانوني للشركة في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، ولم تذكر اللجنة فى البيان المنشور على شاشة التداول نوعية الأنشطة المكملة التى أضافتها.

وأعلنت الشركة، فى نوفمبر الماضى، عن خطة توسعات جديدة تتضمن إضافة أنوال تتراوح بين 8 و 10 أنوال حتى آخر 2018، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

وأشارت الشركة فى بيان سابق للبورصة إلى تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع عقد قرض بنك الأهلي قطر الوطني، بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل جزء من تلك التوسعات.

ونفذت الشركة خطة توسعات بمصانعها خلال 2017 بمدفوعات رأسمالية بلغت 324 مليون جنيه.