لجنة في البرلمان تطالب الحكومة بحملة إعلامية لقانون المشروعات الصغيرة

اعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان ، موافقتها علي البيان الذى القته وزيرة الصناعة والتجارة. نيفين جامع والقائم باعمال جهاز المشروعات امام النواب ،فيما يتعلق بالشق الخاص بجهاز المشروعات.

وطالبت لجنة المشروعات في البرلمان بضرورة إعداد حملة إعلامية وترويجية ،لتعريف الشباب بقانون المشروعات الجديد وأمكانية الاستفادة من أقامة مشروعات اقتصادية .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة البرلمان اليوم الاحد بحضور وزيرة التجارة والصناعة .

وزيرة التجارة امام البرلمان : الاتفاق علي حملة تسويقية للترويج لقانون المشروعات

من جانبها ، اكدت وزيرة التجارة والصناعة وجود حملة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا ،لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات ،كما انه يحد من الاقتصاد غير الرسمى .

و توقع النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات في البرلمان صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الجديد خلال عشرة أيام من الأن، مبينا أن مجلس الوزراء يسعى لإصدارها قريبا .

وكشف عن أن اللجنة البرلمانية بكامل أعضائها تعمل حاليا على رصد الاقتصاد غير الرسمى فى جميع محافظات مصر.

ولفت إلي أننا نفتقد وجود وحدة بيانات عن المشروعات الموجودة ،والجهات التى استفادت من المنح الخارجية التى تدعم هذا القطاع .فضلا على أننا نعمل على رصد أوجه الاقتصاد غير الرسمى على مستوى الجمهورية.

وشدد على ضرورة أن تتماشى الرؤية الإعلامية لقانون المشروعات الجديد ،مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون .

و قال النائب محمد الجارحى وكيل لجنة المشروعات في البرلمان ،أنه بصفته أمينا للشباب بحزب مستقبل وطن، اكتشف عدم معرفة الكثير من الشباب بوجود قانون جديد للمشروعات، يهدف لتبسيط الإجراءات أمام الشباب لاقامة مشروعات اقتصادية.

واستطرد خلال اجتماع اللجنة قائلا: الناس متعرفش حاجه عن القانون والنتائج صادمة ، ومحتاجين حملة تسويقية لتعريف الشباب والمواطنين بالتسهيلات التى يضمنها هذا القانون .

كما طالبت النائبة شادية خضير بضرورة توضيح التيسيرات التى يتضمنها القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والقائم باعمال جهاز المشروعات، أمام اللجنة أن هناك توجيه رئاسى، بالعمل على تنفيذ برنامج حياة كريمة.

وقالت “جامع”: لدينا مستهدفات ،من خلال إحياء الصناعة الوطنية ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وملتزمون بتكليفات الرئيس السيسى فى هذا البرنامج .