لجنة فنية من قناة السويس لرفع كفاءة المجرى الملاحى غرب بورسعيد

أمانى العزازىقال القبطان عصام داوود رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد، إنه تم تشكيل لجنة من هيئة قناة السويس لرفع كفاءة المجرى الملاحى بميناء غرب بورسعيد، وذلك برفع منسوب الغاطس من 45 إلى 66 قدمًا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل.ولفت إلى أن المرحلة الثانية من تعميق ا

أمانى العزازى

قال القبطان عصام داوود رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد، إنه تم تشكيل لجنة من هيئة قناة السويس لرفع كفاءة المجرى الملاحى بميناء غرب بورسعيد، وذلك برفع منسوب الغاطس من 45 إلى 66 قدمًا، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من تعميق المجرى ستصل بالغاطس حتى 66 قدما، وتقوم كراكات هيئة قناة السويس بتكريك دائرة الدوران أمام رصيف محطة حاويات غرب بورسعيد للوصول بالغاطس حتى 17 مترا، لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن.

وقال داوود إن أعمال التطوير بالمجرى الملاحى أمام ميناء غرب بورسعيد يتضمن تنفيذ مشروع لوجيستى بحوض حسين وإقامة حوض جاف بترسانة بورسعيد البحرية حمولة 5 آلاف طن.

يأتى ذلك بعد رفض الفريق مميش العروض التى تقدمت بها شركات صينية لتنفيذ حوض بناء السفن بشركة الإنشاءات البحرية عقب قيام وفد من هيئة قناة السويس بالسفر للصين لتقييم الشركات المتقدمة، وذلك لارتفاع التكلفة المطلوبة لإنشائه.

ولفت إلى ثقة الفريق بكوادر الهيئة وشركاتها التابعة، الأمر الذى دفع الفريق لإصدار تعليماته بأن يتم البناء بترسانة بورسعيد البحرية وإمكانيات هيئة قناة السويس.

وتقوم إدارة التحركات حاليا باختيار المكان المناسب لتنفيذ الحوض بحيث لا يعوق حركة مرور السفن بالمجرى الملاحى للقناة.

وأشار داوود إلى أن أعمال تجهيزات المبنى الإدارى الجديد بمبنى القبة ببورسعيد الخاص بإصدار الفاتورة الموحدة والذى سيستقبل الوكلاء الملاحيين، أوشك على الانتهاء بنسبة 90 %، ومقرر دخوله الخدمه بداية يناير المقبل.

وتوقع أن تحدث انفراجة فى معدلات حركة التجارة البحرية بداية العام المقبل 2018 بالتزامن مع ارتفاع سعر البترول، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة فى عدد السفن العابرة وحمولاتها.

وقال إن تحركات القناة استعدت للزيادة المتوقعة فى أعداد السفن المترددة على موانئ بورسعيد شرق وغرب، لافتًا إلى عزمه الاستعانة بثلاث قاطرات تملكها هيئة موانئ بورسعيد والدفع بها لتعزيز منظومة القطر بميناء شرق وغرب بورسعيد والمجرى الملاحى للقناة، والتى من المقرر أن تدخل الترسانة البحرية لإجراء صيانة لها وذلك قبل دخولها الخدمة الفعلية.

وقال داوود إن مشروع حقل ظهر رفع من معدلات عبور السفن supplay المترددة على غرب بورسعيد، ما ساهم فى زيادة إيرادات القناة وموانئ شرق وغرب بورسعيد، متمثلة فى رسوم الموانئ والتراكى والرسو، وكذا رسوم العبور.

وتوقع تضاعف الإيرادات مع بدء التشغيل التجريبى للحقل ديسمبر المقبل قياسا على ما حدث بعد تشغيل خط سوميد للبترول بميناء غرب الاسكندرية وميناء الدخيلة.