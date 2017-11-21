لجنة فنية لمراجعة اشتراطات البناء في المناطق غير المخططة بالإسكندرية

"النواب": مليارات الجنيهات خسرتها الدولة بسبب عشوائية البناء هبة حامد وافقت محافظة الإسكندرية على تشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات البناء، ودراسة وضع اشتراطات المناطق غير المخططة على مستوى المحافظة، على أن تشكل اللجنة من عضو مجلس النواب، وأستاذ للتخطيط العمكراني، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العم

“النواب”: مليارات الجنيهات خسرتها الدولة بسبب عشوائية البناء

هبة حامد

وافقت محافظة الإسكندرية على تشكيل لجنة لمراجعة اشتراطات البناء، ودراسة وضع اشتراطات المناطق غير المخططة على مستوى المحافظة، على أن تشكل اللجنة من عضو مجلس النواب، وأستاذ للتخطيط العمكراني، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ورئيس لجنة الحفاظ على التراث، وذلك بعد زيادة البناء العشوائي في هذه المناطق نظرًا لغياب التخطيط.





كان حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة، قد تقدَّم بطلب إحاطة منذ 8 أشهر طالب فيه بضرورة إعادة النظر لهذه المناطق غير المخططة، محذرًا من ضياع المليارات على الدولة بسبب زيادة البناء العشوائي في هذه المناطق وعدم وجود خرائط واضحة لها.

وقال خير الله، عضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن مليارات الجنيهات فقدتها الدولة بسبب عشوائية البناء وصعوبة التخصيص، معتبرًا أن القرار سيساعد على تسهيل الحصول على تراخيص البناء والحد من العشوائية ومن ثم دخول أموال جديدة لخزانة الدولة.

من جانبها قالت المهندسة إيمان المهدي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، إن المخطط التفصيلي الاستراتيجي الجديد سوف يكون به إطار عام ومرجع للمخططات كافة من حيث المناطق الصناعية، والسكنية، والمناطق الترفيهية، والمناطق السياحية.

وأضافت أنه بالنسبة لتقسيم المناطق خارج المدينة فتنقسم إلى برج العرب والساحل الشمالي، ويتم التعامل معها عمرانيًّا طبقًا للاستهدام السائد، أما بالنسبة لمنطقة كينج مريوط فيتم العمل وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ما عدا مناطق مجرى الكافوري ليتم العمل بها على أساس 12 مترًا حدًّا أقصى للارتفاع، طبقًا للاتفاق مع الطيران المدني.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى أن 85% من محافظة الإسكندرية مخطط تخطيطًا تفصيليًّا، وأن 15% مساحات غير مخططة، بعد أن أوقف الإصلاح الزراعي التخطيط في حي المنتزه لحين دفع ثمن الشوارع.

وحول تخطيط المناطق التراثية يقول الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث، إنه يجب الالتزام باشتراطات المناطق التراثية والمناطق ذات القيمة المتميزة والمعتمَدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فضلًا عن الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من جهاز التنسيق الحضاري طبقًا للمادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008، وكذلك القانون رقم 144 لسنة 2006 بالنسبة للمباني التراثية.

كانت لجنة فنية مكونة من حسن خير الله عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، وإيمان المهدي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ على التراث، والدكتور هشام سعودي أستاذ التخطيط والعمارة، وعدد من المتخصصين، قد اجتمعت في ديوان عام المحافظة برئاسة اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد؛ لبحث مراجعة الاشتراطات البنائية لمحافظة الإسكندرية ودراسة وضع اشتراطات للمناطق التي ليس لها خرائط ومخططات تفصيليىة.