لجنة فنية لمتابعة أعمال المدينة العلمية ومعهد بحوث الإلكترونيات

جهاد سالم عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً باللجنة المختصة لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بأقسام معهد البحوث الإلكترونية والمعامل المركزية المتخصصة، وذلك بمقر الوزارة، وشدد الوزير على…

جهاد سالم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً باللجنة المختصة لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بأقسام معهد البحوث الإلكترونية والمعامل المركزية المتخصصة، وذلك بمقر الوزارة،

وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من هذا المشروع مع تحقيق الجودة العالية في المباني والإنشاءات والمعدات في إطار من التوافق والتكامل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الدكتورعبد الغفار أنه تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة الأعمال والوقوف على كافة الملاحظات وإنهاء أية مشكلات طبقاً للمدى الزمني المحدد للتنفيذ.

وأوضح الوزير أن المدينة العلمية ومعهد بحوث الإلكترونيات لهما بعدان أحدهما بحثي والآخر اقتصادي والمتمثل في الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أنه جارى حاليا وضع خطة إستراتيجية لقياس الأداء بالمعهد، كما تم الانتهاء من المباني (A,B,S )، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع .