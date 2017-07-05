لجنة رصد الوطنية للإعلام: 32 مسلسلا خالفوا المعايير الاجتماعية

إيمان عوف أصدرت لجنة التقييم والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة بيانا حول الأعمال الفنية في شهر رمضان الماضي، وقالت اللجنة إنها رصدت الممارسات الإيجايبة فى الأعمال الإعلامية المعروضة فى وسائل الإعلام خلال شهر رمضان، والتى تمثلت في التزام سبعة فقط من الأعمال الدرامية من إجمالى 39 مسلسل بالإبداع وا

إيمان عوف

أصدرت لجنة التقييم والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة بيانا حول الأعمال الفنية في شهر رمضان الماضي، وقالت اللجنة إنها رصدت الممارسات الإيجايبة فى الأعمال الإعلامية المعروضة فى وسائل الإعلام خلال شهر رمضان، والتى تمثلت في التزام سبعة فقط من الأعمال الدرامية من إجمالى 39 مسلسل بالإبداع والرقى الإنتاجى والأداء التمثيلى والفنى المميز للفنانين، فضلاً عن جودة السيناريو والإخراج والموسيقى التصويرية وكذلك الإبداع الروائي، رصدت اللجنة تجاوزات شديدة ظهرت بوضوح فى 32 مسلسل عرضت على القنوات المختلفة تمثلت فى بعض المشاهد المخالفة لتقاليد المجتمع ومعاييره الاجتماعية والأخلاقية.

كما رصدت اللجنة تجاوز فى الألفاظ المستخدمة والاستعانة بالسباب والشتائم الواضحة والصريحة، فضلا عن تدنى الحوار أحياناً إلى المستوى السوقى بما يؤثر على ثقافة المجتمع.

قالت اللجنة إن بعض الأفكار التى وردت فى عدد من المسلسلات لا تتناسب مع أهداف المجتمع وطموحاته فى التنمية، فضلاً عن التشويه لصورة بعض فئات المجتمع والمهن.

وأشارت اللجنة إلى أنه بناء على ما رصدته من أزمات في الأعمال الدرامية والفنية فقد تقدمت باقتراح للقنوات بأن تعرض المسلسلات على المجلس قبل عرضها على القنوات الفضائية قبل شهر من رمضان لدراستها والتوقف عند الأزمات التي توجد بها وتنبيه القنوات لها، وتشكيل لجنة مشاهدة بكل قناة لضمان جودة الأعمال واتفاقها مع قيم ومعايير المجتمع الاجتماعية والأخلاقية.