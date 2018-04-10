لجنة دفاع البرلمان تطالب بحركة محافظين واسعة

ياسمين فوازطالب اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإجراء حركة محافظين واسعة تزامنا مع الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما طالب بالدفع بقيادات شبابية تستطيع التعامل مع أزمات المواطنين وحلها بصورة عاجلة.وقال "الدويك"،

ياسمين فواز

طالب اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإجراء حركة محافظين واسعة تزامنا مع الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما طالب بالدفع بقيادات شبابية تستطيع التعامل مع أزمات المواطنين وحلها بصورة عاجلة.

وقال “الدويك”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هناك محافظين فشلوا في القيام بأبسط مهام منصبهم في ظل شكاوى المواطنين من انتشار القمامة في الشوارع وعدم رفعها وانتشار العشوائية في شوارع عواصم المحافظات والقرى والمدن، فضلًا عن عدم تجاوبهم مع مطالب نواب البرلمان لحل مشاكل المواطنين.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضخ دماء ووجوه جديدة وقيادات مقاتلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

