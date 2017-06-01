لجنة خبراء الدواء تنهي حصر مصانع الأدوية المتوقفة

انتهت غرفة صناعة الدواء، من إعداد تقرير حصر مصانع الدواء المتوقفة والمتعثرة والعوائق التى تواجهها بالشركات الخاصة والحكومية، تمهيدًا لمساعدتها على الاستئناف.

وقال مصدر بغرفة صناعة الدواء فى تصريح خاص لـ”المال”، إن عدد المصانع التى تم حصرها وصل إلى 60 مصنعًا ما بين مغلق ومتعثر، لافتًا إلى أن تلك الخطوة هى بداية جيدة لتحسين الاستثمار فى سوق الدواء.

وأوضح أن الغرفة عرضت على لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء نتائج الحصر، وتم رفع التقرير إلى اللواء بهاء الدين أحمد رئيس اللجنة لاتخاذ اللازم.

كانت لجنة خبراء الدواء والمشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان، قد كلفت غرفة صناعة الدواء بإعداد هذا التقرير مطلع أبريل الماضي.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 540 لعام 2017 لتشكيل لجنة تضم خبراء من مختلف التخصصات المعنية بقطاع الدواء وصناعته، وبرئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان، لضبط ملف الدواء وتنفيذ خطة طويلة الأمد لتطوير منظومة الصحة فى مصر والتوسع في صناعات الدواء خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرًا وتنفيذ خطة متوسطة الأمد خلال تسعة أشهر.