سيـــاســة

لجنة حقوق البرلمان تلتقي رئيس بعثة الهجرة الدولية.. وتؤكد: لا يزايد أحد على دور مصر

اللجنة استعرضت الجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية
ياسمين فواز 11:52 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 11:52 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت لجنة حقوق الانسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ، لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة.

وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ،استعراضا من جانب اللجنة برئاسة طارق رضوان للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل و انشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة و 16 مدينة جديدة لاستيعاب الشباب و الزيادة السكانية و خلق فرص عمل جديدة .

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر.

اقرأ أيضا  طلب في البرلمان لإعادة النظر فى مواد الاستثمار بقانون الرياضة

واضاف رضوان أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين 6.3 مليون مهاجر ويزيد على ذلك و لكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل الى ما يقرب من 20 مليونا.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان :” لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية و في استقبال اللاجئين و المهاجرين”.

اقرأ أيضا  رئيس «النواب» يتوجه إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

وقال إن هناك جهودا تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع حياة كريمة و هو غير مسبوق عالميا.

وأوضح ابو العلا أن عام 2016 شهد تغليظ عقوبة الهجرة الغير الشرعية و حدد الفرق بين الجاني و المجني عليه ، مطالبا الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية ، مضيفا : “ الاتحاد الاوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الاوربية و مصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ و انما باعتباره مواطنا”.

اقرأ أيضا  نائب بـ«الشيوخ» يطالب بإلقاء الضوء على كليات الذكاء الاصطناعي

وأضاف ابو العلا :”الدعم المطلوب المشاركة لدمجهم في مجال العمالة المصرية و التنمية و مصر كانت و ما زالت حاضنة للاخوة في جميع انحاء العالم “.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«جنح التهرب الضريبي» تؤجل نظر قضية الفنان أحمد آدم إلى 1 نوفمبر

حسين القباني 10:07 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

مصر ترسل ثانى رحلات جسر ‏المساعدات الإنسانية الجوى للأشقاء السودانيين‎ ‎‏

أحمد اللاهوني 5:47 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين ‏بمصر للعاصمة الإدارية الجديدة 

أحمد اللاهوني 5:23 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته النرويجية لبحث تطوير علاقات التعاون الثنائية

سمر السيد 4:35 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

رئيس النواب: نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا

ياسمين فواز 4:03 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«حقوق البرلمان» تلتقي اليوم رئيس «الهجرة الدولية» التابع للأمم المتحدة في مصر

ياسمين فواز 10:42 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21