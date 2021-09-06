لجنة حقوق البرلمان تلتقي رئيس بعثة الهجرة الدولية.. وتؤكد: لا يزايد أحد على دور مصر

اللجنة استعرضت الجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية

استقبلت لجنة حقوق الانسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ، لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة.

وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ،استعراضا من جانب اللجنة برئاسة طارق رضوان للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل و انشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة و 16 مدينة جديدة لاستيعاب الشباب و الزيادة السكانية و خلق فرص عمل جديدة .

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر.

واضاف رضوان أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين 6.3 مليون مهاجر ويزيد على ذلك و لكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل الى ما يقرب من 20 مليونا.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان :” لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية و في استقبال اللاجئين و المهاجرين”.

وقال إن هناك جهودا تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع حياة كريمة و هو غير مسبوق عالميا.

وأوضح ابو العلا أن عام 2016 شهد تغليظ عقوبة الهجرة الغير الشرعية و حدد الفرق بين الجاني و المجني عليه ، مطالبا الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية ، مضيفا : “ الاتحاد الاوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الاوربية و مصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ و انما باعتباره مواطنا”.

وأضاف ابو العلا :”الدعم المطلوب المشاركة لدمجهم في مجال العمالة المصرية و التنمية و مصر كانت و ما زالت حاضنة للاخوة في جميع انحاء العالم “.