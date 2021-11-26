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لجنة حقوقية من الداخلية لمتابعة المواقع الشرطية في الغربية (صور)

استمعت للمواطنين للتأكد من تقديم الخدمات لهم بشكل راقي.
أماني عوض 3:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 3:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية ومركز تأهيل وإصلاح طنطا، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

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وزارت اللجنة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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