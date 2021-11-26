لجنة حقوقية من الداخلية لمتابعة المواقع الشرطية في الغربية (صور)

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية ومركز تأهيل وإصلاح طنطا، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.