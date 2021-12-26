لجنة حقوقية من الداخلية تتفقد أقسام الشرطة بالقليوبية (صور)

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفيذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة والمتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة على استمرار الجهود الأمنية لمواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية، وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان.