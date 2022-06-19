لجنة تنظيم إيراد نهر النيل: معدلات أمطار يونيو مُبشرة

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وإستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتبين أن معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشره ، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف.

كما استعرض جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات فى المجاري المائية، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.