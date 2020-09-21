استثمار

لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة تصدر 4 قرارات في اجتماعها الأول

أبرزها: إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران
دعاء محمود 7:53 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:53 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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عقدت لجنة إدارة أعمال غرفة شركات السياحة، اجتماعها الأول اليوم الإثنين، بمقر الغرفة، برئاسة نادر الببلاوى، وعضوية نورا علي، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.

وتوجهت اللجنة في بيان صحفي لها، بالشكر لخالد العناني وزير السياحة والآثار، على جهوده للنهوض بصناعة السياحة وعلى ثقته في اختيار أعضاء اللجنة لإدارة الغرفة فى هذة المرحلة الدقيقة التى يمر بها القطاع السياحى.

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كما وجهت اللجنة الشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة حسام الشاعر، على المجهودات الكبيرة والملموسة في مختلف الملفات المهمة بالغرفة التي أشادت بها لجنة إدارة الأعمال .

وقررت اللجنة إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران مكونة من الأعضاء، هشام أمين عضو لجنة تسيير الأعمال ورئيس اللجنة، وأماني فؤاد، ومحمد نوفل، وآية الله فؤاد، ومحمد نصير وعبد العزيز محمود حافظ.

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كما قررت اللجنة الإبقاء على تشكيل مجالس إدارة فروع الغرفة كما هي مع تغيير المسمى إلى لجان تسيير أعمال الفروع، مع استكمال ملف تطوير ميكنة أعمال وخدمات الغرفة، مما ييسر ويسهل عمل الشركات.

وتابعت أنه سيتم البدء فوراً في أتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع أرض 6 أكتوبر، مع التأكيد على تقديم كامل الدعم لملف تطوير البوابة المصرية للعمرة.

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بقلم دعاء محمود

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