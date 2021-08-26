لجنة «تذليل العقبات» بالبحيرة تعقد اجتماعها اليوم في ديوان عام المحافظة

عقدت اللجنة المشكلة لتفعيل القانون 153 لسنة 2020 لتذليل العقبات، اجتماعها اليوم بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ وبحضور محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد ومدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة وأعضاء اللجنة المشكلة بالديوان العام واللجان الفرعية بالمراكز والمدن.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بالاهتمام بتقديم جميع أوجه الدعم للشباب والتوعية بأهمية العمل والإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير جميع الإجراءات وتشكيل لجنة لتذليل كافة العقبات لنجاح مشروعاتهم .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التيسرات الخاصة بالقانون والتأكيد على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات واستخراج تراخيص مؤقتة لحين توفيق الأوضاع، للتيسير على الشباب وبما لا يخالف القانون مع عرض تقرير دورى على اللواء المحافظ بنتائج الأعمال .

كما تم التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبحيرة ومساهمته خلال الاعوام الثلاث الماضية فى تمويل و تنفيذ أكثر من 41 ألف مشروع تتجاوز تكلفتها 615 مليون جنيه.

فى ضوء الدعم والاهتمام الكبير التى تقوم به الأجهزة التنفيذية برعاية اللواء المحافظ لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدفع ط عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.