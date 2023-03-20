لجنة تأمين الإيداعات الفيدرالية تبيع معظم ودائع بنك «سيجنتشر» لـ «فلاج ستار»

أعلنت لجنة تأمين الإيداعات الفيدرالية فى الولايات المتحدة بيع معظم ودائع بنك «سيجنتشر» المتعثر لـ«فلاج ستار»، وهي وحدة تابعة لـ«نيويورك كوميونيتي بانكورب»، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

تبدأ اليوم الاثنين فروع بنك «سيجنتشر»، البالغ عددها 40 فرعاً، العمل تحت إدارة «فلاج ستار»، ولن يحتاج العملاء المتميزون إلى إجراء أي تغييرات لإجراء معاملاتهم المصرفية.

كما اشترى «نيويورك كوميونيتي» جميع ودائع «سيجنتشر» تقريباً، والتي يصل مجموعها إلى 38.4 مليار دولار من أصول البنك، ويتضمن ذلك 12.9 مليار دولار من قروض «سيجنتشر»، والتي اشتراها «نيويورك كوميونيتي» بخصم حاد، ودفع 2.7 مليار دولار فقط مقابلها.

وفي نهاية العام الماضي، بلغت أصول «سيجنتشر» أكثر من 110 مليارات دولار، بما في ذلك 88.6 مليار دولار من الودائع، ما يوضح كيف أدت الضغوط على البنك قبل أسبوعين إلى انخفاض هائل في الودائع.

ومع انتشار الأزمة المصرفية تزايد حذر البنوك بشأن المخاطرة، وهذا على الأرجح سبب عدم استعداد «نيويورك كوميونيتي» للاستحواذ على جميع أصول «سيجنتشر».

وقال جاريت سيبرج المحلل لدى (تي دي كووان) «لسنا مندهشين من احتفاظ لجنة تأمين الإيداعات الفيدرالية بالقروض، إذ نتوقع أن تكون البنوك حذرة بشأن شراء القروض بسرعة دون حماية».

وأضاف «على نطاق أوسع، نرى افتتاح الفروع يوم الاثنين كفروع لبنك (نيويورك كوميونتي) إيجابياً بالنسبة لثقة المستهلك».