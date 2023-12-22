لجنة تأمينات السيارات العربية تناقش دراسة مجمعة المركبات المصرية عن البطاقات البرتقالية

ناقشت لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة الدراسة المقدمة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات (مديرة المكتب الموحد المصري) التي عرضها إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة ورئيس لجنة دراسة مشروع تأسيس الصندوق العربي لإدارة مخاطر تأمين البطاقة البرتقالية الخاصة بفكرة الصندوق وآلية عمله، المنعقد اليوم والأمس، بدبي.

جاء ذلك خلال استضافة من سوق سوق التأمين الإماراتية ممثلة في محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة ومدير عام شركة العين الأهلية للتأمين (مديرة المكتب الإماراتي).



وحضر افتتاح أعمال الاجتماع، خالد البادي، ممثل سوق التأمين الإماراتية بمجلس الاتحاد العام العربي للتأمين ورئيس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفرآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، لمتابعة أعمال اللجنه والتعاون الدائم مع الأمانة العامة للاتحاد في متابعة أعمال المكاتب العربية الموحدة وتذليل العقبات التي قد تعوق أعمالهم.



وكرم الاجتماع لجنة مدراء لجنة تكنولوجيا المعلومات، وهم من الإمارات ثامر العتيبي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشركة العين الأهلية للتأمين، ومن البحرين محمد حمزة، مدير تقنية المعلومات وتطوير الأعمال بالشركة المتحدة للتأمين، ومن سلطنة عمان عز الدين بطيحة، مدير تكنولوجيا المعلومات بالمكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية، ومن مصر أيمن زغلول، مدير تكنولوجيا المعلومات بالمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، ومن الأردن رائد المؤمني، مساعد مدير الاتحاد لتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأردني لشركات التأمين، ومن الجزائر مجيد حاجي، مسؤول تكنولوجيا المعلومات بالمكتب الموحد الجزائري للسيارات، ومن العراق ميثم عباس، مسؤول تكنولوجيا المعلومات بشركة التأمين الوطنية.