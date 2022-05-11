لجنة بيطرية تتابع شكوى نفوق عدد من الإبل في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء، نتيجة تقرير لجنة معاينة شكوى احد مربي الابل بمنطقة ابو جرين بأبو زريبة جنوب السلوم من نفوق عدد من الابل.

وحرصا على الثروة الحيوانية بمطروح خاصة من الابل، وبعد سرعة الدفع بلجنة للمعاينة تبين نفوق عدد 2 فقط والحالة مطمئنة.

وأشار التقرير المبدئي لحالة الجمال أن عدد النفوق 2 (واحد منذ 3 اسابيع وآخر منذ يومين ) حيث أسفرت نتائج الكشف المبدئي عن وجود عدوى بكتيريا ،وتم اخذ عينات وإرسالها المعامل بالقاهرة والنتيجة خلال أسبوع مع الإفادة بالتقرير النهائى، وعدد القطيع 40 جمل بحالة جيدة، والتقرير المبدئي للحالة طبيعية، كما تم اخذ عينات من الأهالي كإجراء احترازى للتحليل في الصحة مع انتظار ورود التقرير النهائى.