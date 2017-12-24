لجنة بنكية توافق على تمويل 8 مشروعات للإنتاج الحربي

محمد سالموافقت لجنة بنكية مشكلة من 4 مصارف حكومية «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتنمية والعمال»، على تمويل 7 إلى 8 مشروعات لصالح وزارة الإنتاج الحربى، من بين 16 مشروعا تقدمت الأخيرة بها للبنوك، للمساهمة فى تمويلها أول أكتوبر الماضى.تضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزى ، ووزارة الإنتاج الح

محمد سالم

وافقت لجنة بنكية مشكلة من 4 مصارف حكومية «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتنمية والعمال»، على تمويل 7 إلى 8 مشروعات لصالح وزارة الإنتاج الحربى، من بين 16 مشروعا تقدمت الأخيرة بها للبنوك، للمساهمة فى تمويلها أول أكتوبر الماضى.

تضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزى ، ووزارة الإنتاج الحربى، ويترأسها نائب رئيس البنك الأهلى يحى أبو الفتوح، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن اللجنة حددت بشكل مبدئى 7 أو 8 مشروعات يمكن تمويلها عبر تدبير القروض، أو المساهمة فى رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن المشروعات موزعة على عدة مجالات، منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وإطارات السيارات، والأجهزة المنزلية.

وأضاف أن التكلفة الإستثمارية للمشروعات متباينة، وتتراوح بين 1 – 2 مليار دولار فى بعضها، وتصل فى البعض الأخر إلى 50 مليون جنيه فقط، لافتا إلى أن اللجنة تنتظر تفاصيل المشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها لاتخاذ القرار المناسب.

كان رئيس بنك مصر محمد الإتربى، قد قال على هامش مشاركته فى مؤتمر أفريقيا 2017 – مطلع الشهر الجارى- إن المشروعات تتضمن تأسيس منشآت صغيرة وصناعية، موضحا أنه لم يتم الاستقرار على حجم التمويل، أو نسب توزيعه بين البنوك الأربعة المتحالفة.

وكشفت للمال قبل أيام، عن سعى وزارة الإنتاج الحربى، لإنشاء مصنع للخلايا الشمسية، بالتعاون مع شركة TBEA، صن أورازيز”، الصينية بمحافظة أسوان بقدرة إنتاجية ميجاوات سنوياً، عبر مرحلتين بواقع 500 ميجاوات لكل مرحلة، موضحا أن استثمارات المشروع الإجمالية 2 مليار دولار، وتصل نسبة مشاركة الجهتين 51 % للإنتاج الحربى، و49 % للشركة الصينية.

وكان اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تركز على زيادة استغلال الطاقات المتاحة من خلال إقامة مشروعات قومية كبرى، تتطلب توفير تمويل مالى ضخم، وكذلك تطوير خطوط الإنتاج القائمة لزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق.