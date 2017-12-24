لجنة برلمانية توافق على مشروع قانون إشارات المرور الإلكترونية

وقررت دمجه مع قانون المرور الجديد ياسمين فوازقالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والأداء، إن اللجنة المشتركة بين لجنتي لجنة الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان، وافقت خل

وقررت دمجه مع قانون المرور الجديد

ياسمين فواز

قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والأداء، إن اللجنة المشتركة بين لجنتي لجنة الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان، وافقت خلال اجتماعها اليوم مبدئيا على مشروع قانون “تنظيم عمل إشارات المرور الإلكترونية”، الذي قدمته للمجلس.



وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، أوضح أن اللجنة ستنتظر قانون المرور الجديد، الذي سترسله الحكومة للبرلمان، لدمج ما تضمنه قانون النائبة سيلفيا نبيل مع القانون المرسل في حال لم يتضمن ما تص عليه مشروع القانون.

وأضافت سيلفيا نبيل خلال مناقشات اللجنة اليوم أن قانون المرور الجديد لا يحتوي تفصيليا علي ما ينص عليه مشروع قانون “تنظيم عمل إشارات المرور الإلكترونية”، وأن الأمر يحتاج إلي ما ينظمه ليدخل حيز التنفيذ.

كانت النائبة سيلفيا نبيل قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى مجلس النواب، لتنظيم عمل إشارات المرور الإلكترونية، والذي أحاله الدكتور على عبد العال إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان اليوم.

وأوضح مشروع القانون في المذكرة الإيضاحية أن أحد أهم إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية– إلى جانب ميكنة حركة المرور – رفع العناء الذى تتكبده قوة قسم المرور بسبب مختلف الأحوال الجوية والأثر البيئى والصحي السيئ، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة قسم المرور فى نواحى أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، والتأكيد على عدم ترك المساحة لوجهات النظر المختلفة والشخصية لتنظيم التركيب والتشغيل لهذه الإشارات التى هى قادرة على تنظيم حركة المرور فى الشارع المصرى.

وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 تحت عنوان “الفصل الثالث “تنظيم عمل إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، والذي يتضمن 10 مواد، ونصت المادة الأولى فيه على ” يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائي، ولا يستخدم غيره نظاماً لتنظيم حركة المرور داخل الجمهورية فى الميادين والشوارع المختلفة بكل محافظات الجمهورية”.

وحددت المادة الثانية بمشروع القانون مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدوره، فترة انتقالية تلتزم فيها الدولة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتركيب وتشغيل الإشارات الضوئية الإلكترونية.