لجنة برلمانية تناقش تعديلات قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون.

وانتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من القراءة والمناقشة الأولى لمواد مشروع القانون، وأوصت باستكمال القراءة الثانية للمواد للمراجعة وضبط الصياغة للموافقة النهائية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، بعد مراجعة التعديلات والملاحظات على بعض المواد.

حضر الاجتماع ممثلو الحكومة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ووزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل، وأكدوا أهمية مشروع القانون وأنه سيؤدي لوجود تشريع منضبط ينظم سوق الكربون.

يذكر أنه سبق و وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية، منهم مساعدي رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي البورصة، وممثلي وزارتي الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون ، وان أشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون، من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.

كما أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد سليمان، بمجهود نائبة التنسيقية في السعي نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمي لهذا التداول، قائلا: “نحتاج هذا القانون سند تشريعي لوجود سوق منضبط طوعي لتداول شهادات الكربون”.