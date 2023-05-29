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لجنة برلمانية تناقش أزمة «بغدودة»..واتحاد المصارعة يشيد برفض «كيشو» ملايين التجنيس

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خلال اجتماع للجنة الشباب والرياضة

لجنة برلمانية تناقش أزمة «بغدودة»..واتحاد المصارعة يشيد برفض «كيشو» ملايين التجنيس
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:10 ص, الأثنين, 29 مايو 23

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مناقشات موسعة حول أزمة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة ، وذلك خلال مناقشات استعدادات الاتحادات الرياضية لاولمبياد باريس 24 ، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي .

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب عدد من التساؤلات للقائمين علي اتحاد المصارعة ، حول أسباب هروب اللاعب وأسباب إحالة عدد من أعضاء الاتحاد للنيابة .

وعقب نبيل الشوربجي ، امين صندوق اتحاد المصارعة ، قائلا إن “بغدودة تم اختياره في المشروع القومي للناشئين وظل فيه من 2012 الي 2017 ، ثم انتهت فترة تدريبه وانتقل للعب في مركز شباب بيلا ، وبعد فترة قرر الاتحاد ضمه من بيلا للمشروع القومي للصفوة وذلك لتحسين دخل اللاعب حيث يتقاضي ٢٠٠٠ جنيه من ” الصفوة” و٣ الاف من اتحاد المصارعة”.

.وأضاف أن لائحة اتحاد المصارعة ، تنص على أن انتقال أي لاعب من نادي لأي جهة يقوم بسداد 13600 جنيه لصالح الاتحاد ، وتم الاتفاق مع اللاعب علي خصمهم من مرتبه من الاتحاد ، لافتا إلى أن ” بغدودة ” كان له لدي الاتحاد 18 ألف جنيه أجر 6 شهور ، وتم خصم الضرائب منهم ورسوم الانتقال من بيلا .

وأشار إلى أنه قبل هروب اللاعب بأ ٣ أيام تم فتح أزمة الخصم من مرتبه بحضور مسئولي وزارة الشباب ، الذين علموا بتلك المشكلة لأول مرة، لافتا إلى أن الوزارة لا دخل لها بازمة اللاعب وعندما علمت بالمشكلة وعدت ” بغدودة ” برد المبلغ له عقب عودته لمصر .

واستطرد أمين صندوق اتحاد المصارعة قائلا:” بغدودة ليس سوبر مان وأخطأ خطأ كبيرا وسيؤدي التعاطف معه إلى هروب أبطال آخرين “.

وتابع : “لدينا أبطال يتلقون عروض بالملايين للتجنيس مثل “كيشو ” وسمر حمزة ورغم ذلك يرفضون تلك العروض بدافع الانتماء “.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:10 ص, الأثنين, 29 مايو 23