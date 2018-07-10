لجنة برلمانية تمهد للموافقة على قانون لتأسيس أول صندوق لإدارة أصول مصر

ياسمين فوازوافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادى، تحت مسمى "صندوق مصر" لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، ومن المقرر إدراجها للتقرير بشأن مشروع القانون في جلسة عامة منتصف الأسبوع المقبل. وش

ياسمين فواز

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادى، تحت مسمى “صندوق مصر” لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، ومن المقرر إدراجها للتقرير بشأن مشروع القانون في جلسة عامة منتصف الأسبوع المقبل.

وشهد اجتماع اللجنة -اليوم الثلاثاء- استعراض وزير المالية الدكتور محمد معيط، لأهداف الصندوق، مؤكداً وجود مشاكل كثيرة تواجه الدولة أثناء حصر أصولها غير المستغلة، أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصول والتعامل معها باعتبار أنها ملك لها فقط وليس للدولة “لدرجة أن البعض قام بالتظاهر بمجرد الاقتراب من أصولهم، مضيفاً أن مهمة صندوق مصر السيادي المقرر تدشينه هي إدارة واستغلال هذه الأصول.

وأضاف معيط، خلال اجتماع اللجنة: “للأسف هناك أصول بالمليارات مهدرة بسبب عدم استغلالها، والكثير منها تم الاعتداء عليها من باب المال السايب واللي ملهوش صاحب”.

وأشار إلى أن استغلال الأصول يمكن أن يغني الدولة عن فكرة الاقتراض، قائلاً: “الجنيه الذي تقترضه بيكلفنا جنيه وربع، وبالتالي الأولى تطوير أصولنا”.

وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة لديها مرونة في عملية استغلال الأصول، فعلي سبيل المثال تم منح البرلمان العربي والوطنية للانتخابات أماكن كمقر لها، ولكن للأسف هناك بعض الجهات ترفض استغلال أصولها مقابل إيجارها والحصول علي عائد مادي.

وعلق الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر بها الآلاف من الأصول المستغلة بمعدلات كفاءة وفاعلية منخفضة جدا، وقدر كبير من الأصول غير المستغلة التى لا عدد لها، لافتًا إلى أنه آن الأوان لإدارة تلك الأصول بكل فاعلية وكفاءة.

ووجه عيسى التحية للنائب مصطفى سالم وكيل اللجنة باعتباره أول من فتح هذا الأمر فى فبراير 2016 وطلب تشكيل لجنة لحصر هذه الأصول وكيفية إدارتها، قائلاً “الشرارة خرجت من اللجنة”.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً بوزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى، الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

وكلف مدبولي بالعمل على أن يكون النظام الأساسي للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.