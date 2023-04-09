لجنة برلمانية تطالب بسرعة تطبيق أنظمة الري الحديث

طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، بسرعة تطبيق أنظمة الري الحديث.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الطلب المقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

حضر الجلسة مسئولون بوزارة الرى، المهندس محمد صالح البسيونى الوكيل الدائم للوزارة والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى و المهندس نادى سمير رئيس قطاع الري.

وشهد الاجتماع مطالبات بالحد من الرى بنظام الغمر والإسراع في تعميم الرى الحديث.

انتقد النائب عز الدين جودة، الاستمرار في الرى بنظام الغمر، حاليا، مطالبا بسرعة التحول إلى أنظمة الرى الحديث.

وأيده في ذلك النائب محمد سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، موضحا مواجهة مصر حاليا تحديات كبيرة بسبب مشكلة نقص المياه، حيث تعانى من الفقر المائى بسبب انخفاض نصيب الفرد من المياه.

وانتقد الشلمة، قيام البعض بزراعة أصناف شرهة للمياة مثل البرسيم الحجازى الذى يزرع في الأراضي الصحراوية، مطالبا بإعادة النظر في ذلك بهدف تعظيم للاستفادة من المياه الجوفية.

وطالب بإعداد تشريع يجرم استخدام نظام الرى بالغمر في كافة الأراضي المصرية، حتى يتم الإسراع في خطوات استخدام أنظمة الرى الحديث.

كما طالب الشلمة بتقنبن أوضاع الآبار الجوفية الموجودة في الأراضي المقنن أوضاعها و تزرع بالفعل وبها آبار مياه جوفية

كما أشار إلي أهمية الاستفادة من المصارف الزراعية التى يتم إهدار مياهها في البحر.

وعقب ممثل وزارة الرى بأن تطبيق انظمة الرى الحديث هو خطوة قادمة عاجلا أم آجلا ، حيث سيتم التحول من الرى بالغمر إلي الرى الحديث في كافة الأراضي، وأن هناك خطوات جادة للاستفادة من المصارف الزراعية.

وبدوره دعا النائب محمود أبو سديرة إلي الحد من زراعة أصناف شرهة للمياة مثل الموز والأرز والبرسيم الحجازى.

كما دعا إلي الاستفادة من مياه المنخفضات، في زيادة حجم الاستثمارات الزراعية.

وتساءل النائب جمال أبو الفتوح،

أمين سر اللجنة عن مدى إمكانية إحياء اتفاقيات القديمة وعمل مشروعات مشتركة مع دول خارجية لتوفير كميات من المياه.

وتساءل النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، عن العلاقة بين الرى الحديث وحجم تصرفات المياة

وأكد السيد على المنوفى رئيس مصلحة الرى على إعداد الوزارة للسياسات والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الوزارة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية في دعم قطاع الرى و مراعاة مصالح المزارعين والمستثمرين، موضحاً أن أبرز هذه السياسات وضع سياسة تستهدف زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق سياسة التوسع في الزراعة بالتعامل مع محدودية المياه اللازمة للزراعة والاهتمام بنتائج دراسات وأبحاث المراكز البحثية المتخصصة المعنية بالزراعة والرى.

في نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على استكمال دراسة طلب المناقشة المعروض في اجتماع مقبل.