لجنة برلمانية تطالب بتفاصيل قرض ترام الإسكندرية

ياسمين فوازطالبت لجنة بمجلس النواب، تفاصيل قرض ترام الإسكندرية من وزارتي النقل والتخطيط. وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن مخاطبة اللجنة لوزراتي النقل والتخطيط لإرسال دراسة تفصيلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق

ياسمين فواز

طالبت لجنة بمجلس النواب، تفاصيل قرض ترام الإسكندرية من وزارتي النقل والتخطيط.

وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن مخاطبة اللجنة لوزراتي النقل والتخطيط لإرسال دراسة تفصيلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ويتيح الاتفاق منح الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017.

وأضاف وكيل لجنة النقل فى تصريحاته لـ”المال” أن الاتفاقية مقدرة بمبلغ 100 مليون يورو ، بينما التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 365 مليون يورو .

وأكدت أن اللجنة تريد ايضاح كامل لموارد تمويل المشروع لتغطية فارق قيمة القرض والتكلفة التقديرية.

وأشار محمد عبد الله زين إلى أن الاتفاقية مازالت محل الدراسة التفصيلية.

وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في عمل جدول وبرنامج زمني محدد بشأن تطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، موضحا أنه لابد من التدقيق والتعامل بوضوح والتنفيذ خلال الفترة المحددة للمشروع، ولا يجب أن يكون هناك تأخير أكثر من اللازم.