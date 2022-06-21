لجنة برلمانية ترجئ مناقشة اقتراح تبسيط المناهج الدراسية لـ«ذوي الهمم» إلى حين حضور ممثل «التعليم»

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدَّم من النائبة رانيا الجزايرلى، بشأن تبسيط المناهج الدراسية المقررة على ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة في شتى المراحل الدراسية.

وأشارت النائبة رانيا الجزايرلى إلى أن الاقتراح برغبة يستهدف التيسير على ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات المختلفة في المناهج الدراسية، سواء في المدارس أو الجامعات.

وأضافت الجزايرلي أنه “لا بد من التفرقة بين أنواع الإعاقات المختلفة، فلا يمكن تساوي بين الإعاقة الذهنية والحركية، وكل إعاقة لها ظروفها، وذوى الهمم والإعاقة لا يمكن يستوعبوا كلهم كم المناهج فى المدارس والكليات”، ولفتت إلى أن الكليات المسموح بها لذوى الهمم قليلة؛ منها كلية آداب قسم عربى ووثائق ومكتبات.

وتابعت الجزايرلي: “ليست كل المناهج فى المدارس تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم، ولا بد من التيسير عليهم بتبسيط المناهج الدراسية، فالمكفوفين لازم يكون لهم مناهج خاصة بهم”.

من جانبه قال الدكتور محمد أنس جعفر، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، إن تقليل المناهج أو حذف جزء منها ليس فى مصلحة ذوى الهمم، والجامعات لا تألو جهدًا فى دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير أدائهم الامتحانات.

وتابع: “ذوو الهمم من المعروف أنهم يتّسمون بالطموح، وهذا يتعارض مع المساس بالمناهج الدراسية، وهم لا يقبلون أن يكونوا أقل من الطلبة العاديين”.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي تأجيل الاقتراح برغبة لحين حضور ممثل عن وزارة التربية والتعليم فى جلسة أخرى.