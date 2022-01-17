سيـــاســة

لجنة برلمانية تتوقع زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري

حيث تشكل صناعة السياحة ركيزة أساسية ضمن ركائز الاقتصاد المصري
ياسمين فواز 8:01 م, الأثنين, 17 يناير 22 8:01 م, الأثنين, 17 يناير 22

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قال النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أن مصر تعوّل كثيرًا على قطاع السياحة وتبذل جهود واسعة من أجل أن يعود إلى سابق عهده ومواصلة السير على خط الانتعاش، حيث تشكل صناعة السياحة ركيزة أساسية ضمن ركائز الاقتصاد المصري، إذ تساهم بنسبة تصل إلى أكثر من 13 في المئة من الدخل القومي بالبلاد، كما توفر أكثر من 19 بالمئة من العملة الصعبة.

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وأضاف قاسم، في تصريحات له اليوم، أن الفترة الحالية نشهد انتعاشة للقطاع السياحي بعد ما شهده من خسائر في عام 2020 في ظل جائحة كورونا العالمية.

وتوقع أن تزيد معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال الربع  الأول من عام 2022، في ظل موسم السياحة الشتوية الذي يشهد رواجًا كبيرًا.


وثمن وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، جهود الدولة التي ساعدت في التعافي السريع لقطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا، بفضل ذلك ارتفعت إشغالات الفنادق فى العديد من المقاصد السياحية المصرية، ووصلت نسب الإشغال فى بعض المناطق إلى 100%، مما أعطى دفعة قوية لمدن السياحة الثقافية كـ الأقصر وأسوان ووضعها كمقصد سياحي هام لتشجيع وجذب السائحين من كافة الجنسيات،

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وأوضح قاسم، أنه مع ارتفاع نسب إشغال الفنادق وزيادة عدد السائحين القادمين، من المتوقع أن ينعكس ذلك على حجم الإيرادات السياحية التي تُعد عنصرًا هامًا من عناصر الاحتياطي النقدي الذي سجل نحو 40.849 مليار دولار بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كما أنه من الممكن أن يساعد ذلك على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد القومي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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