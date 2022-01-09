اقتصاد وأسواق

لجنة بالأمم المتحدة تتوقع انتعاشا اقتصاديا في المنطقة العربية خلال 2022 و2023

تنبأت اللجنة بأن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان وفقا لعدة معايير من بينها حسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وعائدات النفط والسياحة
أحمد إسماعيل 10:40 م, الأحد, 9 يناير 22 10:40 م, الأحد, 9 يناير 22

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توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” انتعاشة اقتصادية للمنطقة العربية في عامي 2022 و2023.

ونقلت صحيفة “هسبريس” عن “إسكوا”، -كما ورد بموقع سبوتنيك- ما ذكرته في بحث بعنوان “التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 – 2021″، توقعت فيه استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.7 في المئة في 2022، و3.6 في المئة في 2023.

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كما تنبأت اللجنة بأن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان وفقا لعدة معايير من بينها حسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وعائدات النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.

واعتمدت اللجنة في توقعاتها على سيناريوهين، أحدهما محافظ والآخر متفائل، يفترض الأول استمرار وتيرة التطعيم على بطئها، ومع متوسط لسعر النفط بـ 60 دولارا للبرميل، أما الآخر فيفترض تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا، وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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