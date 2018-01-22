لجنة باتحاد التأمين لوضع معايير اختيار أعضاء فنية الممتلكات

❒ تضم"عارفين"و"عطالله"و"ذكري"و"حلمي"و"مرسي"و"فطوري"و"زهران" ❒ إعلان تشكيلات اللجان نهاية الشهر.. والرؤساء الحاليون يشاركون فى الاختياركتب- ماهر أبوالفضل:شكل الاتحاد المصرى لشركات التأمين، لجنة من أعضاء المجلس التنفيذى للممتلكات، لوضع شروط ومعايير جديدة لاختيار أعضاء اللجان الفنية الت

❒ تضم”عارفين”و”عطالله”و”ذكري”و”حلمي”و”مرسي”و”فطوري”و”زهران”

❒ إعلان تشكيلات اللجان نهاية الشهر.. والرؤساء الحاليون يشاركون فى الاختيار

كتب- ماهر أبوالفضل:

شكل الاتحاد المصرى لشركات التأمين، لجنة من أعضاء المجلس التنفيذى للممتلكات، لوضع شروط ومعايير جديدة لاختيار أعضاء اللجان الفنية التى تتبع للمجلس التنفيذى لتأمين الممتلكات.

و قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن اللجنة تضم كلا من : أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» وحسين عطاالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، وأنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، وعلياء حلمى، العضو المنتدب لشركة «الدلتا للتأمين»، وأحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى»، ومحمد زهران، المستشار الفنى لشركة «AIG» إيجيبت للتأمين، وعادل فطورى، العضو المنتدب لشركة “وثاق” للتأمين التكافلى.

وكشف الزهيرى – فى تصريحات لـ «المال» – عن أنه سيتم إشراك رؤساء اللجان الفنية لنشاط الممتلكات الحاليين فى وضع شروط واختيار أعضاء اللجان، والتى سيتم إعادة تشكيلها نهاية الشهر الجارى أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

وأضاف أن رؤساء اللجان الحاليين، قد لايتم بالضرورة اختيارهم فى التشكيلات الجديدة، وأن إشراكهم فى وضع شروط واختيار الأعضاء، له فلسفة تعتمد على الاستفادة من خبراتهم فى تحديد العناصر الفاعلة فى كل لجنة، واصفا اللجان الفنية بأنها إحدى الدعائم الرئيسية فى تحقيق إستراتيجة اتحاد التأمين.

ويضم المجلس التنفيذى لتأمين الممتلكات 9 لجان فنية هى : «لجنة الحريق» و«البحري/بضائع» و«البحري/وحدات» و«السيارات»، و«الحوادث المتنوعة» و«التأمينات الهندسية» و«تأمينات الرعاية الصحية»، و«إعادة التأمين»، و«اللجنة العامة للتدريب والتطوير والوعى التأمينى».

وتختص اللجان الفنية، حسب المادة 35 من النظام الأساسى للاتحاد بـ«تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى النظام الأساسى حسبما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى إليها على المجلس التنفيذى المختص».