لجنة النقل في البرلمان : توفير أتوبيسات أمام محطات المترو لمنع التكدس

أعلنت لجنة النقل في البرلمان اتفاقها مع وزير النقل كامل الوزير علي توفير أتوبيسات أمام محطات المترو المختلفة لنقل المواطنين لمنع حدوث أي تكدسات للمواطنين ضمن خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل .

من جانبه ، اكد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ان اللجنة اتفقت مع وزير النقل علي زيادة فترة التقاطر بين محطات المترو ، وتوفير اتوبيسات امام محطات المترو لنقل المواطنين وتخفيف التكدس علي المرفق حال زيادة اعداد الركاب .

واشار زين الدين إلي ان ما سبق ياتي ضمن خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

واضاف وكيل البرلمان في تصريحاته ل:”المال” ان اللجنة في تواصل دائم مع وزير النقل للاطمئنان علي الاوضاع داخل المترو وغيرها من المرافق الحيوية التي يستخدمها المواطنين بشكل يومي .

نقل البرلمان : من الصعب إغلاق المترو

وردا علي مطالب بعض النواب بوقف مرفق المترو لفترة للحد من انتشار الفيروس، قال :” لا يوجد بديل حقيقي وعملي لهذا المرفق الهام لذا من الصعب اغلاقه”.

يشار الي قيام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بجولة تفقدية منذ ايام للاطمئنان على عدم تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

و تفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني.

كما شاهد وزير النقل مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين واطمأن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.

ووجه الوزير باستمرار الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج.

واوضح وزير النقل ، أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطارا بدلا من 34 بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 بزياده 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد عن 4 دقائق.