لجنة النقل بـ«النواب» تقر 4.9 مليار جنيه موازنة هيئة موانئ البحر الأحمر

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علا عابد بمقر لجنة النقل بمجلس النواب موازنة هيئة موانئ البحر الاحمر للعام المالى 2022/ 2023 والتي بلغت بإجمالي 4 مليارات و938 مليون جنيه.

وناقش أعضاء اللجنة مسئولي هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر

وبدأ عبد الرحيم كلمته بتحية السادة أعضاء اللجنة واستعراض موازنة هيئة موانئ البحر الأحمر للعام المالى 2022/ 2023 بإجمالى 4 مليارات و938 مليون جنيه،

وقدم الشكر للسادة أعضاء اللجنة على الدور الذى يقومون به فى خدمة مصر بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة ومساندتهم للهيئة ودعم صناعة النقل البحرى

وتقدم السادة أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الاستفسارات لمسئولى هيئة موانئ البحر الأحمر، حيث استفسر السيد النائب علاء عابد عن أسباب ارتفاع تكاليف حساب مصروفات السنوات السابقة وعن فترة سداد القرض لمحطة حاويات سفاجا وأسباب ارتفاع تكاليف وسائل النقل.

كما أكد أهمية مراجعة ودراسة جميع بنود عقود الشراكة مع المستثمرين بعناية فائقة.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات علي ضرورة تواجد تنسيق متكامل بين هيئة موانى البحر الاحمر والهيئة الاقتصادية لقناه السويس

وتقدمت مندوبه وزارة المالية باستعراض موازنة الهيئة ولم يكن هناك أى اعتراض على أي بند من بنود الموازنة وأكدت أن هيئة الموانئ من الهيئات التى تقوم بتنفيذ خططها بنسبة تفوق 90% وهذا ما أشاد به السادة النواب فى حينه

وأجاب عبد الرحيم وممثلو الهيئة علي استفسارات السادة النواب من حيث ارتفاع تكاليف مصروفات السنوات السابقة بالعام المالى المقبل.. يرجع إلى تحميل ما يخص أعباء القرض لإنشاء محطة سفاجا عن العام الحالى بحساب مصروفات سنوات سابقة بالعام المالى المقبل لعدم إمكانية تحميله بالعام الحالى لأن القرض لم يكن مدرج بموزانة العام المالى الحالى وأيضًا استكمال بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طن

وأوضح أن مدة السداد الكامل للقرض تصل الى 23 عام تتضمن3 سنوات سحب و3 سنوات سماح أى أن بداية سداد أول قسط فى العام السابع يليها السداد على 17 عامًا.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن قطاع النقل البحرى يعمل بكل من فيه فى منظومة متكاملة تعمل على جعل مصر مركز لوجيستي عالمى للنقل البحرى وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل

وفى نهاية الجلسة قام النائب علاء عابد رئيس اللجنة بطلب التصويت على موازنة هيئة موانئ البحر الأحمر، ووافق عليها السادة النواب بالإجماع.