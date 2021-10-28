لجنة «المنح الدراسية» بمطروح تنهي أعمالها للعام الدراسى 2021/2022

اختتمت اللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية أعمالها فى محافظة مطروح للعام الدراسى. 2021/2022 ، للالتحاق بعدد من الكليات بالجامعات الخاصة لتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية فى تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها لخدمة أهالى مطروح.

وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين 161 طالبا، وعدد المنح الورادة للمحافظة سواء كلية أو جزئية 81 منحة، بينما التحق بتلك المنح من الطلاب الراغبين بالالتحاق بها وفق الضوابط والشروط عدد 68 طالبا.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة وضمت الإدارات المختصة وممثل عن عمد ومشايخ مطروح وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم فى بحث جميع طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه المنح وفق الضوابط والشروط المعمول بها قانونا مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص وإعلان أسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح سواء بترتيب المجموع وتأكيد الرغبة والإعلان على الصفحة الرسمية للمحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة التعليم العالى ولكل الجامعات والجهات العلمية وتعاونها من أجل تخصيص منح دراسية لطلاب محافظة مطروح.

وفى سياق آخر، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لأعضاء القافلة الطبية الشاملة لجامعة الأزهر الشريف إلى محافظة مطروح خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء والتى سيتم تنظيمها بالمعهد الازهرى بالنجيلة والعيادات الخارجية بمستشفى النجيلة لخدمة الأهالي مع استقبال أهالي براني أيضا والقري والتجمعات المحيطة، موجها بتيسير جميع أعمال القافلة مع إعداد التجهيزات التامة واللائقة بها .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء، خالد شعيب القافلة مساء أمس الأربعاء، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية بمجلس الوزراء ومديرى المديريات والإدارات المعنية فى محافظة مطروح والأزهر الشريف والهلال الأحمر، حيث تقدم قافلة جامعة الأزهر بجانب الخدمات الطبية والكشف الطبى والعلاج المجانى فى عدد من التخصصات كإجراء عمليات جراحية، وغيرها فى تخصصات طبية كأمراض النساء،الأطفال، الرمد، العظام،أنف وأذن وحنجرة، باطنة، جراحة عامة، جلدية، ومسالك) 2000 شنطة مدرسية سيتم توزيع الف منها بمدن شرق مطروح والف بالمدن الغربية ،2000 كرتونة غذائية وبطاطين واغطية وأدوات طبية وكذلك اختبارات لمحو الامية،

وكذلك كشف على العيون بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير من خلال مبادرة عينيك في عينينا مع الكشف وإجراء العمليات وتقديم أدوية العيون والنظارات،وكذلك مبادرة لمسة خير لتقديم خدمات طبية لمصابى الأمراض الجلدية النادرة كقشرة السمك وغيرها وتوفير علاج طبي لهم ،وكذلك مبادرة قدم صحى للمساعدة في علاج مصابي القدم السكرى .

كما تقدم القافلة خدمات بيطرية وإرشاد زراعى وبرامج تثقيف وتوعية، ومساعدات انسانية لغير القادرين وزواج اليتمات وغير القادرات وكذلك زراعة الأشجار وعمل مسح طبى وإجتماعى، إضافة إلى امتحانات فورية لمحو الأمية ،وكذلك حصر احتياجات مصابى الألغام وذوى الاعاقة لتقديم مزيد من الخدمات لهم.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب درع المحافظة للاستاذ الدكتور محمد أحمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر تسلمها عنه دكتور إبراهيم السمدونى رئيس القافلة وذلك تقديرا لدور الجامعة ومشاركتها الفاعلة لخدمة أهالى مطروح.

كما تقدم محافظ مطروح بالشكر للنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب على استضافته لأعضاء القافلة وتيسير إقامتهم وذلك في إطار جهود ومشاركة الهيئة البرلمانية وتعاونها مع المحافظة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.