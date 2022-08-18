لجنة المقاولات بغرفة الإسكندرية تبحث ضم أعضاء جدد وتناقش التعامل مع مستجدات المنظومة الضريبية

ناقش أعضاء مجلس إدارة لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بالإسكندرية عددا من المستجدات الضريبية التي نشأت في الفترة الأخيرة وتأثيرها وعلاقتها وارتباطها المباشر بمجال أعمالهم وأنشطتهم، علاوة على بعض الملفات الأخرى خلال الاجتماع الشهرى للجنة بالمقر الرئيسى للغرفة.

وفى بداية الاجتماع أكد المهندس أيمن بدوى رئيس مجلس إدارة لجنة المقاولات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك جهودا يبذلها أعضاء اللجنة فى دعوة شركات وأعضاء جدد للانضمام لها وزيادة عدد أعضائها خلال الفترة المقبلة.

وكما تم خلال الاجتماع استضافة بعض أعضاء لجنة الممول والضريبة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث ومناقشة عدد من المشكلات والإجراءات الضريبية التى تواجه أعضاء اللجنة فى الفترة الماضية.

وأشار بعض أعضاء لجنة المقاولات بالغرفة خلال الاجتماع إلى أن المعاملة الضريبية خلال السنوات الأخيرة اختلفت بشكل كبير، لافتين إلى أن هناك تشددا فى بعض الإجراءات التى تؤدى لمزيد من الضغط على الشركات.

وأوضح البعض أنهم يتعاملون مع مصلحة الضرائب من خلال أنشتطهم منذ سنوات عديدة ويمكن بوضوح ملاحظة التغيرات التى طرأت على أساليب عمل مصلحة الضرائب، كما ناقش الحضور التوجه إلى إلزام الشركات بضرورة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك خلال الفترة المُقبلة.

واعتبر البعض أن العمل على تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مجال نشاط المقاولات معقد جدا، نتيجه لصعوبه إدراج بعض المكونات والمدخلات في العمل.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن طبيعة عمل المقاولات تشهد في حد ذاتها تعاقدات كثيرة وجود متعددة ولا تحتاج إلى بطاقة أخرى مثل إدراجها في دمياط أعمال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح مجدي عبد العزيز رئيس لجنة الممول والضريبة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال الاجتماع أن القانون قد أقر الفعل ولابد من التعامل معه حتى لا يتم الوقوع تحت طائلته من قبل الجميع، لافتا إلى أن هناك عقوبات وغرامات كبيرة سيتم فرضها فى حال عدم الالتزام بتطبيق القانون.