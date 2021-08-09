لجنة المطاعم بتجارية الإسكندرية تطالب بإعادة النظر في مواعيد الإغلاق صيفا

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بإعادة النظر فى مواعيد الإغلاق الحالية لتحسين التشغيل فى الموسم الصيفى، خاصة بالنسبة للمحافظات الساحلية والسياحية.

وأضاف البعض أن الإغلاق فى الساعة الثانية عشرة أو فى الواحدة بعد منتصف الليل فى نهاية الأسبوع ينعكس على حركة الإقبال، وذلك مع تقدير البعض نسبة الدخل من التشغيل فى الموسم الصيفى بنسب تتراوح من 60 -65% من الدخل السنوى لبعض المنشأت.

كما اعتبر البعض أن أن قطاع المطاعم من القطاعات كثيفة العمالة ، وأن تعديل مواعيد التشغيل من شأنه أن يساعد على تعظيم الأستفادة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم إلى 70% والذى صدر منذ عدة أسابيع.

فى البداية أكد مصطفى السيد حسن عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن العديد من العامليين بالقطاع يطالبون بإعادة النظر فى مواعيد الغلق للمحلات.

وأضاف حسن أن الساعة الثانية عشر فى منتصف الليل موعد للإغلاق تعد موعدا مبكرا جدًا “على حد وصفه” خلال فصل الصيف، خاصة أن مدينة الإسكندرية تعتبر مصيفا لعدد من المواطنين.

وأوضح عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك أماكن كثيرة أغلقت، ولكن هناك اماكن فى الساحل فتحت أبوابها وبدأت فى سحب العمالة إليها .

واعتبر حسن أن الإغلاق فى الساعة الثانية عشرة أو فى الواحدة بعد منتصف الليل فى نهاية الأسبوع ينعكس على حركة الإقبال.

وقدر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية نسبة الدخل من التشغيل فى الموسم الصيفى بنسب تتراوح من 60 -65% من الدخل السنوى للنشاط.

ويتفاءل عدد من أصحاب المطاعم والعامليين بها بالإسكندرية، موسم فترة الصيف، هذا العام خاصة بعد قرار زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50% سيساعد على حركة التشغيل.

ومن جانبه، أكد يحيى زكى صديق، عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع المطاعم من القطاعات كثيفة العمالة.

كما أوضح صديق أن المشكلة ستكون فى مواعيد التشغيل ، لافتاً إلى أن مدينة الإسكندرية هى مدينة سياحية.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الأوضاع تتحسن وبدأت تتحرك والساحل الشمالى بدأ فى الفتح، وهناك مواطنون تتوجه إلى هناك وهناك مطاعم بدأت تفتح أبوابها.

وأشار إلى أن هناك زائرين يأتون إلى المدينة من أجل التصييف، وبالتالى فإن الإغلاق فى الساعة الثانية عشر أو فى الواحدة بعد منتصف الليل فى نهاية الأسبوع يؤثر على العمل.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن البعض يأتى إلى المطاعم فى الساعة الحادية عشر مساء، وهو قادم من أجل التنزه.

ولفت إلى أهمية البحث فى إعادة النظر بشان تلك المواعيد، لافتًا إلى أنه يمثل حركة أضافية تنعكس فى صورة دخول أضافية للدولة.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الفترة القادمة يمكن أن تشجع البعض على التوسع وضخ أستثمارات وفتح أماكن جديدة.

وأضاف صديق أن المستثمر أو صاحب المطعم مع السعى للتوسع سيحتاج لتعيين عمالة جديدة بالتزامن مع فتح أماكن جديدة وكذلك تعيين موظفين جدد.

وأكد زكى أن الإسكندرية مدينة ساحلية سياحية من الدرجة الأولى وهناك تأثير من رواد المحافظة ولكن يؤثر على كل القطاعات بالإيجاب.

واعتبر أن طول مواعيد العمل يمنع التزاحم ويمنع الناس من التوجه للأماكن فى وقت واحد، واعتبر أن الصيف مربوط بالمغرب، حيث إنه يتم الاستمتاع بالشاطئ حتى المغرب، ثم بعد ذلك يبدأ فى التغكيرلا فى الوقت.

واعتبر صديق عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن أشهر الصيف الثلاثة تمثل نحو 60% من إيراد العام للمطاعم، خاصة تلك المطاعم الموجوده فى نطاق سيدى كرير والعجمى والساحل الشمالى.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات يشمل فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وينص القرار على فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.