لجنة المشروعات تطالب البنوك بتوفير الأموال للصناعات الصغيرة

دعاء محمودطالب محمود سرج، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية، البنوك بضرورة توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع تلك المشروعات تطبيق مواصفات ومعايير الجودة.وأكد خلال كلمته في الجلسة الرابعة بعنوان صنع في مصر بالملتقي المصري السنوي للمسئولية المجتمع

دعاء محمود

طالب محمود سرج، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية، البنوك بضرورة توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع تلك المشروعات تطبيق مواصفات ومعايير الجودة.

وأكد خلال كلمته في الجلسة الرابعة بعنوان صنع في مصر بالملتقي المصري السنوي للمسئولية المجتمعية، أن هناك أزمة في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والجدية، لآفتا إلي أن دعمها يسهم في النهوض بالصناعات الكبيرة قائلا وهذا يتطلب تغيير الثقافات الحالية عن الصناعات الصغيرة .

وطالب سرج بضرورة تضافر الجهود المشتركة حتى لا تتكرر أزمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.