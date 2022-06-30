لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب في زيارة لمحافظة الإسماعيلية

قام وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصِغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة؛ لتفقُّد المجمعات الصناعية بمحافظة الإسماعيلية؛ للتعرف على ما يتم بها من أعمال، والوقوف على المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2022 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفى مُستهل الزيارة، عقد لقاء موسع بأحد المصانع بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث استمعت لجنة المشروعات لاستفسارات وشكاوى أصحاب المشروعات والمصانع بعدد 16 مصنعًا بالقرية؛ والمتعلقة بالتراخيص من أجل تصدير منتجاتهم للأسواق العالمية، وكان في استقبالهم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء الأربعاء.

من جانبه أشار رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتسهيل كل الإجراءات؛ لتوفيق أوضاع مثل هذه المشروعات من أجل دعم الاستثمار المصري، وزيادة حجمه.

مضيفًا أن الدولة المصرية تمنح رخصة تشغيل نشاط لحين توفيق أوضاع المصنع، حيث إن هذه الرخصة لا يمكن إلغاؤها إلا في حال إنتاج المصنع مواد تضرُّ بالبيئة أو تقرير بالضرر.

كما أوضح مرعى الإجراءات التي تقدمها الدولة المصرية والتسهيلات الضريبية لأصحاب المصانع؛ من أجل التوسع في النشاط وتقليل الاستيراد.

ورحَّب نائب محافظ الإسماعيلية بأعضاء اللجنة على أرض المحافظة، حيث إن المحافظة تسعى دائمًا لتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين من أجل خلق مُناخ جيد للاستثمار بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقدت اللجنة مصنعًا لإنتاج حقائب السفر والهاند باك، وقد وجَّه النائب “مرعى” صاحب المصنع بالتأكد من جودة المنتج وصلابته وتسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمصنع من أجل إنتاج منتج منافس للمنتجات العالمية.

كما قامت اللجنة بزيارة أكبر مصنع لإنتاج الأحذية والأحذية الرياضية، برأسمال مليوني جنيه وبمساحة 4850 مترًا، ويوفر فرص عمل عديدة للشباب.

في السياق نفسه وفي إطار زيارة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتسليم شهادات الحصول على الدورة التدريبية لريادة الأعمال، لعدد ثلاثة من الشباب في تخصصات ابدأ مشروعك، والتسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، في القاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومستشاري وزير التنمية المحلية للشئون القانونية، وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر بالإسماعيلية.

كما تم تسليم عدد من التراخيص “توفيق أوضاع” لعدد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر بمحافظة الإسماعيلية.

بالإضافة لتسلم عدد 5 شيكات؛ لتمويل مشروعات صناعية وتجارية، من تمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بالإسماعيلية.

وفي نهاية الاجتماع أهدي المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب؛ تقديرًا لمجهودات اللجنة في خدمة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.